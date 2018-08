Stalking:auto bruciate,20enne a processo

Il gup Davide Paladino ha rinviato a giudizio il ventenne di Aosta arrestato con l'accusa di aver dato fuoco a due auto di persone legate alla propria ex compagna. Le accuse sono di atti persecutori, maltrattamenti e danneggiamento seguito da incendio. Il processo si svolgerà a settembre.

I roghi risalgono alla notte tra il 19 e il 20 febbraio scorsi. A prendere fuoco era stato un furgone parcheggiato nel quartiere Cogne di Aosta, di un amico della ragazza, e l'auto della madre di lei, posteggiata a Quart, in località Villefranche. In base alle indagini dei carabinieri, l'uomo si era reso responsabile di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della ex compagna e di persone legate affettivamente a lei.

L'imputato è assistito dall'avvocato Federico Fornoni.

L'accusa è rappresentata dal pm Carlo Introvigne.