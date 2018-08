Crack società discount, tre arresti

Il Gruppo Aosta della guardia di finanza ha arrestato tre persone, un uomo e due suoi figli, per bancarotta fraudolenta. L'inchiesta riguarda due società operanti nel settore delle forniture alimentari e dichiarate fallite nell'agosto 2016 e nell'agosto 2018 dal tribunale. Gli inquirenti hanno accertato distrazioni dai patrimoni aziendali per 2,5 milioni di euro.



In particolare le società gestivano discount a Sarre, Saint-Christophe e Pont-Saint-Martin. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta dal gip Giuseppe Colazingari su richiesta del pm Luca Ceccanti. Una quarta persona è indagata a piede libero. Nel corso delle verifiche fiscali è stata individuata una base imponibile sottratta a tassazione pari a oltre 23 milioni di euro. Avendo superato le soglie di punibilità, per i tre arrestati è scattata anche la denuncia per il reato fiscale di dichiarazione infedele.

Gli arrestati sono Francesco Cannatà, 74 anni, e i suoi due figli Milo (41) e Vasco (45), residenti in Valle d'Aosta.

Le indagini, fanno sapere le fiamme gialle, hanno permesso di "individuare oltre 2.200.000 euro trasferiti dalle fallite a favore di altre società, circa 200.000 euro trasferiti sui conti personali degli amministratori ed altri 100.000 euro circa impiegati per scopi assolutamente personali attraverso l'uso delle carte di credito aziendali (acquisto di capi d'abbigliamento presso noti outlet del nord Italia, smartphone, biglietti aerei, gioielli ed anche per il download di software e brani musicali dagli store apple ed android, nonché per il pagamento di cure odontoiatriche). Altri 50.000 euro circa, infine, sono stati destinati a finanziare" una "nuova società, operante nel settore della ristorazione, riconducibile alla moglie di uno degli arrestati".



L'inchiesta è nata da verifiche fiscali riferite agli anni 2012 e 2013. Oltre alla presunta evasione (quella ipotizzata per l'Iva è di 7,5 mln), è emerso che "le società erano in grave dissesto economico e gli amministratori del 'gruppo di società', per mascherare tale situazione, non hanno fatto altro che spostare le risorse finanziarie disponibili da una società all'altra, senza alcuna ragione giuridica od economica, in totale spregio dell'autonomia gestionale ed amministrativa che dovrebbe caratterizzare ogni singolo soggetto giuridico ed aggravando ulteriormente lo stato di decozione. Così facendo, la maggior parte dei debiti sono rimasti in capo alle società fallite, avviate così all'ineluttabile fallimento".



Vasco Cannatà è stato candidato nella lista di Stella Alpina alle elezioni comunali di Aosta del 2015 (terzo escluso) e alle regionali del 2013 (nono escluso). E' stato anche presidente regionale del comitato Telethon.