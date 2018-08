Testimoni val Ferret, salvi per miracolo

"Siamo stati travolti in pochi secondi da una grande massa di rocce, che ci ha sbalzati entrambi nel torrente. Siamo riusciti a salvarci perché poi la Dora è diventata più larga e il livello dell'acqua si è abbassato". E' la testimonianza di uno dei due ragazzi che hanno filmato gli ultimi istanti della coppia milanese morta travolta da una colata detritica in Val Ferret. I due sono stati ascoltati dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves. Li ha travolti la stessa colata che non ha lasciato scampo a Vincenzo Mattioli, 71 anni, e Barbara Gulizia (70).

In base a quanto accertato dall'esame esterno svolto dal medico legale dell'Usl della Valle d'Aosta Maurizio Castelli, a causare la morte della coppia è stata un'asfissia: entrambi sono stati sepolti dai detriti.