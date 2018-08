Frana in val Ferret, trovata seconda vittima

E' stato trovato il corpo della seconda vittima della frana caduta ieri, lunedì 6 agosto, nel territorio di Courmayeur. Si tratta della moglie di Vincenzo Mattioli, 71 anni, di Milano, morto nella sua auto travolta dal distacco di massi e fango.

Cordoglio di Regione e Comune Courmayeur - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, esprimono "profondo cordoglio" ai familiari delle due vittime della colata detritica di ieri nella Val Ferret. "L'intera comunità valdostana - scrivono in una nota - si unisce al dolore dei familiari di questa terribile tragedia. Allo stesso tempo, crediamo sia doveroso ringraziare le donne e gli uomini del sistema di Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine e del Comune di Courmayeur che, oltre a essere intervenuti in modo tempestivo ed efficace a fronte di un evento improvviso e del tutto imprevedibile, stanno lavorando con grande professionalità per riportare la situazione alla normalità".