Scatta semipedonalizzazione Arco d'Augusto

Scatta da martedì 7 agosto la semipedonalizzazione della piazza dell'Arco d'Augusto, monumento simbolo della città di Aosta. La parte nord verrà chiusa agli automezzi, con deviazione del traffico veicolare. "L'iniziativa rientra nell'ambito del recupero e della valorizzazione delle piazze della città - ha spiegato il sindaco, Fulvio Centoz - e l'abbiamo presentata a commercianti e operatori turistici che hanno espresso un generale apprezzamento. Valutazioni definitive potranno essere fatte dopo un monitoraggio che si concluderà in autunno. Il nostro obiettivo è di andare avanti con la chiusura al traffico". In una prima fase la circolazione sarà delimitata con jersey, che nei prossimi mesi verranno sostituiti da arredi urbani. All'interno del piazzale-parcheggio a nord, inoltre, verrà introdotta una circolazione rotatoria con entrata e uscita da via Federico Chabod.