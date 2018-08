Laniéce, Governo ignora Statuti speciali

"Oggi, in commissione bilancio, la norma di salvaguardia per le Regioni a Statuto Speciale è stata considerata inammissibile. Un precedente per noi pericolosissimo e una scarsa considerazione da parte della maggioranza di Governo verso gli Statuti Speciali". Lo scrive su twitter il senatore valdostano Albert Laniéce, primo firmatario della norma di salvaguardia.