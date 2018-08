Spelgatti, su siriani montato un caso

"All'ufficio di Prefettura non è mai arrivata la notizia che si trattava di famiglie siriane. Siamo stati allertati per l'arrivo di 25 migranti facenti parte di nuclei familiari. Non essendo attrezzati per ospitarli, non abbiamo dato la disponibilità. Sulla vicenda è stato montato un caso allo scopo di alzare i toni". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla mancata accoglienza di 25 migranti. "Noi siamo attrezzati per accogliere solo maschi adulti", ha aggiunto.