Non rientra da escursione, allarme rientrato

E' stata ritrovata e sta bene la donna lombarda di 45 anni che ieri sera, giovedì 2 agosto, non era rientrata in albergo dopo un'escursione a Brusson. In base a una prima ricostruzione, si era allontanata troppo rispetto al percorso inizialmente previsto e aveva deciso di pernottare in una struttura ricettiva diversa da quella in cui alloggiava in questo periodo di vacanza. A dare l'allarme era stato il marito. Nella notte era stato attivato il piano regionale di ricerca delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco effettivi e volontari, le forze dell'ordine, il Soccorso alpino valdostano, il Sagf, il Corpo forestale della Valle d'Aosta, i volontari della Protezione civile, il Soccorso sanitario 118, unità cinofile di vigili del fuoco e Soccorso alpino valdostano e una con cane molecolare.