Schianto a Verrayes, indaga la procura

La procura di Aosta ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale a seguito dell'incidente avvenuto la sera del 31 luglio a Verrayes (Aosta), lungo la strada statale 26. E' indagato Alessandro Ricchi, 77 anni, di Monteschino (Verbania), marito di Noemi Veia (73), una delle due vittime dello scontro, costato la vita anche ad Alessio Vacca, 25 anni, di Chatillon. Il pm Carlo Introvigne ha affidato una consulenza tecnica per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. La relazione del geometra Fioravanti è attesa entro 60 giorni. Il funerale del giovane sarà celebrato sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di Chatillon.

La sua moto, una Bmw, viaggiava in direzione Aosta e ha centrato l'auto guidata da Ricchi che proveniva dal senso opposto e che stava svoltando a sinistra, verso una strada secondaria in località Champagne. L'urto è avvenuto contro la portiera del lato passeggero, dove era seduta Noemi Veia, morta sul colpo.

Vacca è si è spento alcune ore dopo in ospedale ad Aosta.