Precipita su Monte Rosa, morto alpinista

(ANSA) - AOSTA, 02 AGO - Un alpinista è morto precipitando sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L'uomo stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri) quando, poco prima di raggiungere la vetta, è caduto per centinaia di metri. Il corpo è stato trovato sul ghiacciaio del Gorner. Non aveva con sé documenti e non è ancora stato identificato. L'incidente si è verificato verso le 8.30 di ieri, mercoledì primo agosto. Sul posto, in elicottero, i soccorritori di Air Zermatt e la polizia cantonale del Vallese. La magistratura ha aperto un'indagine per provare a chiarire la dinamica dell'accaduto.