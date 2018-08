Apre Atelier metiers, sabato la Foire

(ANSA) - AOSTA, 2 AGO - Inizia oggi il lungo fine settimana dedicato all'artigianato tipico di tradizione che animerà il centro di Aosta. I protagonisti della giornata sono i 57 professionisti che espongono le loro opere nell'Atelier des Metiers, in piazza Chanoux, inaugurato oggi. Sono esposti e messi in vendita oggetti e opere in ferro battuto, mobili, intaglio decorativo, oggetti torniti, sculture, tessuti, lavorazioni in pelle e cuoio, complementi d'arredo, attrezzi per l'agricoltura, ceramica, rame, vetro, oro e argento. L'Atelier, aperto fino a domenica, è il prologo della Foire d'eté, l'evento clou che si terrà sabato 4 agosto, dalle 10 alle 21, e che porterà nelle vie del capoluogo 500 espositori.