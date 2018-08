Moto contro auto, due morti a Verrayes

E' di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Verrayes (Aosta), lungo la strada statale 26. Nella notte è morto, dopo il ricovero in ospedale ad Aosta, Alessio Vacca, 25 anni, di Chatillon. Era alla guida della moto che si è scontrata con l'auto su cui viaggiava l'altra vittima, Noemi Veia, 73 anni, di Monsteschino (Verbania).



Il giovane era arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni a seguito dei traumi riportati dopo essere stato sbalzato dalla moto. Non preoccupano i sanitari invece le condizioni di Nicolas Candian, ventenne di Verres che viaggiava con lui. E' ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Parini.



In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, la moto, una Bmw che viaggiava in direzione Aosta, è finita contro l'auto, una Fiat Panda, che stava svoltando a sinistra, lungo una strada laterale in località Champagne, all'altezza dell'hotel Cristina.



La moto ha colpito il veicolo sulla portiera del lato passeggero e la donna è morta sul colpo. Illeso ma sotto shock il marito della donna, Alessandro Ricchi, 77 anni. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chatillon Saint-Vincent e della locale stazione, con il 118 e i vigili del fuoco.

Il sostituto procuratore di Aosta Carlo Introvigne disporrà una perizia per accertare le cause dell'incidente stradale. Per questo è sotto sequestro l'auto, una Fiat Panda, insieme alla moto, una Bmw, che l'ha centrata sulla portiera del lato passeggero. In base agli accertamenti condotti, sia il motociclista sia il marito di Veia, Alessandro Ricchi (77) alla guida dell'auto, sono risultati negativi all'alcol test.

Il riscontro diagnostico svolto sui corpi delle vittime ha accertato la causa traumatica del decesso. Non essendo quindi necessaria l'autopsia, il nulla osta ai funerali arriverà dopo l'esame degli atti.

Alessio Vacca, appassionato di motociclismo, aveva militato in diverse squadre calcistiche a livello dilettantistico, in media e bassa Valle d'Aosta.