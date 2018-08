Area megalitica riapre dopo allagamento

(ANSA) - AOSTA, 01 AGO - Dopo i lavori urgenti seguiti ai danni provocati dalle intense piogge del 2 luglio scorso, riaprirà al pubblico sabato 4 agosto l'area megalitica di Aosta.

L'accesso sarà dalle ore 9 alle ore 19, secondo gli orari previsti per il periodo estivo (1 aprile - 30 settembre). Lo rende noto l'assessorato all'Istruzione e cultura.

"L'importantissimo sito archeologico e 'luogo della cultura' valdostano sarà nuovamente a disposizione del pubblico - sottolinea l'assessore Paolo Sammaritani - grazie all'impegno costante profuso dagli Uffici della Soprintendenza regionale -Patrimonio archeologico dell'Assessorato Istruzione e Cultura, intervenuti tempestivamente per condurre i lavori in tempi ridotti".