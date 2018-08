Al traforo del Monte Bianco con 6 migranti, maxi multa

Ha patteggiato due anni di reclusione e 100 mila euro di multa (pena sospesa) Rajakumar Rajeekaran, l'uomo cingalese di 43 anni arrestato nella notte tra domenica e lunedì mentre stava trasportando in Francia sei cingalesi richiedenti asilo e privi dei documenti di identità. Il giudice Davide Paladino ha disposto inoltre la confisca dei 955 euro sequestrati, secondo l'accusa (pm Carlo Introvigne) provento del reato, e della sua auto, una Renault Espace. In aula l'imputato ha spiegato che da 14 anni vive in Francia, a Saint-Denis. L'udienza si è svolta ieri, martedì 31 luglio. Lo aveva arrestato la polizia di frontiera al traforo del Monte Bianco, dopo un respingimento da parte delle autorità francesi.