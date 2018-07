Nuova segnaletica per monumenti Aosta

(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - La città di Aosta avrà una nuova segnaletica per i propri monumenti. I primi pannelli sono già stati installati davanti alla Villa Romana della Consolata e alla Necropoli fuori Porta Decumana. In totale sono 38 e saranno collocati nei punti strategici per la viabilità del centro storico e in prossimità dei venti principali siti di interesse storico-turistico-culturale, tra aree archeologiche, torri, chiese e palazzi di particolare pregio. Il progetto realizzato dal Comune in collaborazione con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, è stato ideato dal designer Arnaldo Tranti.