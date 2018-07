Marmotta trovata in centro ad Aosta

Singolare ritrovamento oggi nel centro di Aosta, sulla scalinata degli uffici centrali delle Poste e a pochi metri dal palazzo di giustizia: un cucciolo di marmotta è stato recuperato da alcuni agenti della polizia postale e consegnato al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

L'animale, che era un po' debilitato, è stato preso in carico dal Centro regionale di recupero animali selvatici di Saint-Christophe (Aosta). Sulle circostanze del ritrovamento dell'animale sta indagando la Forestale. Dalle prime ipotesi formulate potrebbe essere stata rilasciata da qualcuno che la deteneva illegalmente oppure essersi nascosta in qualche mezzo parcheggiato in alta quota e poi inavvertitamente trasportata in città.