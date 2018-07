M5s attacca la Giunta, usa bandiera del razzismo e della discriminazione

"Stiamo parlando di famiglie siriane, sicuramente in fuga dalla guerra, non di migranti economici, né di pericolosi terroristi. Farsi un vanto di averli rifiutati toglie la maschera ad un Governo regionale che fa del razzismo e della discriminazione la propria bandiera. Qual è la verità: 'non possiamo accogliere tutti' o 'non vogliamo accogliere nessuno'?". Lo scrive in una nota il gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle, commentando lo stop all'arrivo di 25 profughi siriani, chiesto dal presidente della regione Nicoletta Spelgatti e disposto venerdì scorso dal ministro dell'interno Matteo Salvini. "Quella della Lega valdostana e della sua Presidente/Prefetto - commentano i Consiglieri del M5S - è invece la classica soluzione semplicistica: si vanta sui giornali di non aver accolto 25 siriani, adducendo motivazioni molto labili sulla capacità di accoglienza".

"Ci chiediamo allora: - proseguono - dove sono finite le strutture che in precedenza erano destinate ad accogliere le quasi 200 persone che hanno lasciato la Valle d'Aosta di loro spontanea volontà? Messa in questi termini sembrerebbe solo una campagna elettorale incentrata sulle paure della gente e non la risposta ponderata di chi ha la responsabilità di gestire il problema".(

Secondo i dati diffusi dal M5s fra il 2014 e il 2016 alla Valle d'Aosta sono stati assegnati 500 migranti, fra i quali neppure un siriano e solo 15 donne. Di questi, 56 sono scappati all'estero prima ancora di presentare la domanda di accoglienza internazionale, ne restano 444: 261 non hanno ancora avuto risposta definitiva alla loro domanda; dei 183 che l'hanno avuta, 133 (il 73%) si sono visti rifiutare la domanda e sono spariti dalla circolazione. "Quindi il totale dei profughi effettivamente accolti in Valle d'Aosta, - spiega il M5s - quelli di cui ci facciamo stabilmente carico come Stato italiano alla fine dell'iter sono 50 (cinquanta) e di questi 39 hanno lasciato la Valle d'Aosta". "Quindi - aggiunge - ce ne restano 11 con permessi stabili. Oltre a questi ci sono ancora 280 persone: in attesa di convocazione (180), di esito (9) o che hanno presentato ricorso (91), questi sono in accoglienza provvisoria".