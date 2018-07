Casinò, rito abbreviato per 7 imputati

Discussione dell'udienza preliminare (e quindi eventuale rinvio a giudizio, con un processo con rito ordinario) per l'ex amministratore unico Luca Frigerio e rito abbreviato per tutti gli altri sette imputati, oltre che per la Casino' de la Vallee spa (in quanto ente responsabile): Augusto Rollandin, Ego Perron, Mauro Baccega, l'ex amministratore unico Lorenzo Sommo e i componenti del collegio sindacale della Casinò de la Vallée spa Laura Filetti, Fabrizio Brunello e Jean Paul Zanini. Lo ha deciso il gup Paola De Paola durante l'udienza preliminare del procedimento per truffa aggravata e falso in bilancio relativo ai finanziamenti erogati al Casino' di Saint-Vincent. L'udienza e' stata rinviata al 19 settembre.



Frigerio, come gli altri quattro amministratori della Casino' de la Vallee, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all'audizione del proprio consulente (il commercialista Corrado Ferriani per Frigerio).