14 enti siglano protocollo antiviolenza

(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - Tutelare i soggetti vulnerabili dagli episodi di violenza: è questo l'obiettivo del 'Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare'. Il documento, promosso dalla procura della Repubblica e dalla questura di Aosta, è stato siglato da 14 soggetti ed enti pubblici interessati al tema: dalla Regione, con le sue strutture, alle altre forze dell'ordine, sino al Centro antiviolenza. "L'obiettivo è tutelare le vittime di violenza, siano esse donne, bambini, anziani, persone malate, persone con difficoltà economica, chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità", ha spiegato il pm Carlo Introvigne, che ha competenza sul dipartimento d'indagine per la persona e la comunità familiare. "Vogliamo rafforzare la sinergia sul territorio tra gli enti firmatari e, nel tempo, dare risposte efficaci adattate al contesto, grazie al tavolo permanente creato", ha aggiunto il commissario capo Eleonora Cognigni (squadra mobile).