Sicurezza bimbi in acqua, parte campagna

Per prevenire gli incidenti in acqua e gli annegamenti in età pediatrica riparte la campagna 'Con mio figlio in acqua non rischio', ideata dal recordman di apnea aostano Nicola Brischigiaro, con la collaborazione di Gianluca Zambrotta come testimonial. Sotto l'egida del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, l'iniziativa prevede spot radiofonici e televisivi sulle principali reti nazionali. "Con il costante aumento delle mini-piscine da giardino - spiega Brischigiaro - è fondamentale prestare la massima attenzione. I bambini e i giovani sono i più colpiti dal fenomeno degli incidenti in acqua e tanti, purtroppo, sono mortali". Sul sito www.educazioneacquatica.it è possibile scaricare anche il decalogo rivolto ai genitori sulla sicurezza in acqua.