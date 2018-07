Morì sul Cervino 60 anni fa,identificato

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Ha un nome lo sciatore scomparso tra i ghiacci del Cervino nel 1954. I resti ritrovati nel luglio 2005 a 3.100 metri di quota, in località Cime Bianche a Valtorunenche, appartengono a Henri Joseph Leonce La Masne, addetto del ministero delle finanze di Parigi che si trovava in licenza sul Cervino. Lo rende noto, sul suo profilo Twitter, la Polizia di Stato a cui si è rivolta la nipote dello sciatore sconosciuto dopo avere appreso del ritrovamento dei resti.

Un tampone salivare al padre oggi 95enne della signora, presunto fratello dello sciatore, hanno permesso di fare chiarezza sulla vicenda. E di stabilire con certezza l'identità di quella vittima sconosciuta della montagna, rimasta sepolta nel ghiaccio e nelle neve per oltre sessant'anni.

Grande appassionato di montagna, Henri Joseph Leonce La Masne amava la solitudine delle vette e, come diceva a suo fratello, non temeva i pericoli della montagna, dove invece è morto il 26 marzo 1954. Il giorno del suo 35esimo compleanno.