Corte conti, 'Proseguiranno perdite Vda structure'

Senza "quell'autonomia gestionale tipica dei soggetti di diritto privato costituiti con finalità lucrative", Vallée d'Aoste structure "continuerà a registrare perdite di conto economico le quali, nel breve periodo e nell'impossibilità di procedere ad aumenti di capitale, non potranno non minare l'equilibrio patrimoniale della società".

Così la sezione di Controllo della Corte dei conti nella relazione sul piano pluriennale di risanamento aziendale della società partecipata, approvato dal Consiglio Valle il 27 marzo.

La sezione "deve affermare come il piano non conduca ad un risanamento concreto. In effetti, se è vero che si prevede nel triennio una graduale riduzione della perdita d'esercizio, cionondimeno tale contenimento non consente di raggiungere uno stabile equilibrio economico, in conseguenza dell'enorme sproporzione tra i costi di ammortamento delle immobilizzazioni detenute dalla società ed il risibile volume di ricavi attesi, anche nella loro auspicata, favorevole proiezione".