Accornero chiede risarcimento a Finaosta

Gabriele Accornero ha promosso una causa di lavoro contro Finaosta, il cui cda ne aveva disposto il 'licenziamento' nel gennaio scorso. Un provvedimento considerato ingiusto dall'ex dirigente e consigliere delegato del Forte di Bard, che ora chiede un risarcimento alla partecipata regionale.

"Valuteremo la cosa con i legali", dice all'ANSA Massimo Léveque, presidente di Finaosta. La fissazione dell'udienza davanti al giudice del lavoro del tribunale di Aosta potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Coinvolto in un'inchiesta della procura di Aosta che interessa alcune partecipate regionali, Accornero era stato arrestato nell'autunno 2017, rimanendo ai domiciliari dall'8 novembre al 22 dicembre. E' accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione insieme all'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e all'imprenditore Gerardo Cuomo. Sette in tutto gli indagati, a cui vengono contestati a vario titolo anche i reati di turbativa d'asta, concorso in corruzione e peculato.