Migliora bimbo 4 anni caduto da balcone

Sono in lento miglioramento le condizioni del bimbo di quattro anni di Quart caduto domenica sera dal balcone al primo piano dell'abitazione di famiglia. Il piccolo è sveglio e cosciente ed è stato dimesso dalla rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino e quindi trasferito in reparto. Ha riportato un trauma cranico e nell'immediatezza era stato intubato, con i medici che si erano riservati la prognosi.

In base ai primi accertamenti, era caduto mentre giocava con la sorellina. Dell'accaduto si occupa la polizia. Le sue condizioni avevano imposto il trasferimento in elicottero dall'ospedale Parini di Aosta.