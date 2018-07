Brucia bosco, decolla elicottero

Un rogo boschivo si è sviluppato alle pendici del Mont Mary, nel territorio comunale di Saint-Christophe. Sul posto intervengono il Corpo forestale e i vigili del fuoco. L'area è isolata non raggiungibile dai mezzi via terra, quindi è stato attivato l'elicottero della protezione civile.

L'incendio si è sviluppato, probabilmente, a causa di un fulmine. Non si segnalano persone coinvolte e non vi sono abitazioni nelle immediate vicinanze.