Spelgatti, non convinti quotazione Cva

"Molte forze politiche della maggioranza, tra cui la Lega, non erano e non sono convinte, allo stato attuale delle informazioni, della necessità della quotazione in sé della società Cva o delle modalità previste dalla legge di cui prevediamo l'abrogazione". Lo ha detto in Consiglio regionale il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, rispondendo a una interrogazione del consigliere Alessandro Nogara (Uvp).



"Di fatto - ha aggiunto - la quotazione è stata sospesa prima del nostro insediamento, quindi a bocce ferme potremo chiaramente esaminare a fondo il dossier insieme al Consiglio per giungere, spero, a una soluzione condivisa o perlomeno presa in perfetta cognizione di causa". Nogara ha duramente criticato la posizione espressa da Spelgatti: "il fatto di non quotare la Cva in borsa può essere una scelta pericolosa e l'assessore Aggravi dovrebbe conoscere i rischi di un passaggio di questo genere".