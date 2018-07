Centoz promette, semipedonalizzazione Arco dopo Ferragosto

"C'è la volontà di partire con la sperimentazione" della semipedonalizzazione dell'Arco d'Augusto "subito dopo Ferragosto". Lo ha detto il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, rispondendo in Consiglio comunale a una interrogazione con cui il M5s chiedeva informazioni su questo progetto "a tre anni dall'impegno" preso in campagna elettorale.



"Dobbiamo ancora individuare la data precisa. E' stato dato incarico a una ditta di rifare la segnaletica, va trovato il giorno esatto anche alla luce della programmazione delle manifestazioni estive. Nel frattempo incontreremo le associazioni per illustrare il progetto", ha aggiunto il primo cittadino.



"L'ipotesi individuata - ha ricordato Centoz - è di una semipedonalizzazione, cioè di chiudere parzialmente la rotonda nella parte nord e di convogliare il traffico sulla parte sud della stessa rotonda. Nel frattempo si sono incastrati i lavori di ritinteggiatura del ponte nuovo. Con gli uffici siamo arrivati a una soluzione che permetta di fare entrambi".