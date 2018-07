Cva acquisisce parco eolico Monteverde

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - La Compagnia valdostana delle acque (Cva), società idroelettrica controllata dalla Regione Valle d'Aosta, ha acquisito da Tozzi Sud Spa il parco eolico di Monteverde (Avellino). L'impianto, completato e allacciato nel 2018 è in grado di produrre circa 73 GWh annui, pari al fabbisogno energetico di più di 22.000 famiglie.

Con l'acquisizione dell'impianto eolico di Monteverde sale a 158 MW la capacità installata degli impianti eolici del Gruppo Cva distribuiti tra Valle d'Aosta, Toscana, Lazio, Puglia e Campania, per un totale di oltre 320 milioni di kWh di produzione annua. "L'acquisizione del parco eolico di Monteverde - spiega Enrico De Girolamo, amministratore delegato di Cva Spa - consente al Gruppo Cva di posizionarsi tra i primi 20 operatori del settore eolico in Italia in termini di capacità installata, un risultato che vogliamo migliorare ancora coerentemente con le linee guida di crescita del nostro piano industriale".