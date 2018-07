Centoz rilancia alleanza autonomisti centro sinistra

"Sto seguendo con attenzione e saluto con favore l'eventuale ricomposizione del quadro autonomista, perché credo che questo possa dare stabilità e prospettiva a questa amministrazione. Così come credo che sia importante una ricomposizione dei partiti di centro sinistra".

Lo ha detto il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, intervenendo in Consiglio comunale. Anche in vista delle prossime elezioni europee e comunali, "credo che la prospettiva, visto il governo nazionale e quello regionale attualmente in carica, non possa che essere una condivisione di principi e idee tra queste due aree. Oggi il comune di Aosta può rappresentare un punto di ripartenza non soltanto per il comune ma per l'intera Regione.

Noi lavoriamo per questo". "Credo sia finito il tempo in cui si continua a ragionare sulle influenze che può avere la Regione negli equilibri politici del Comune", ha aggiunto commentando la nomina ad assessore alle Politiche sociali di Luca Girasole (dopo l'elezione in Consiglio Valle di Marco Sorbara).