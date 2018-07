Porte aperte al Castello Aymavilles

(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - I primi risultati del restauro del Castello di Aymavilles saranno illustrati al pubblico dal 4 al 26 agosto nell'ambito del cantiere evento organizzato dall'assessorato regionale all'istruzione e cultura.

"Il restauro e la valorizzazione della dimora - spiega l'assessore all'istruzione e cultura, Paolo sammaritani - rientrano tra gli interventi finanziati dal Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (Fesr), nell'ambito del progetto Rete Cultura e Turismo per la competitività".

Le origini del monumento risalgono al Dodicesimo secolo. Dopo massicci rimaneggiamenti abbandonò la sua funzione difensiva, trasformandosi in dimora signorile del Diciottesimo secolo.

L'ultimo discendente della famiglia Challant ad abitare il castello a metà dell'Ottocento è stato Vittorio Cacherano Osasco della Rocca-Challant. Divenuto di proprietà regionale nel 1970, il castello di Aymavilles è stato oggetto di lavori costati fino ad ora oltre 5 milioni di euro.