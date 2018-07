Incendio tra Fontainemore e Lillianes

Un incendio è divampato oggi nella zona tra Lillianes e Fontainemore, sulla destra orografica del torrente Lys. Sul posto sta operando il personale della stazione forestale di Pont-Saint-Martin e il Nucleo Antincendio boschivo del Corpo forestale valdostano. La natura isolata del luogo non permette l'impiego di mezzi da terra e, pertanto, è stato attivato l'elicottero della Protezione civile. Non si segnalano persone coinvolte e non vi sono abitazioni nelle immediate vicinanze.