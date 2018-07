Girasole assessore al posto di Sorbara

Luca Girasole, esponente di Epav, è stato nominato assessore alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e pari opportunità del Comune di Aosta, in sostituzione dell'unionista Marco Sorbara, eletto in Consiglio regionale. Il decreto di nomina è stato firmato oggi dal sindaco Fulvio Centoz.

Centoz, dare stabilità e certezze a Giunta - La nomina di Girasole ad assessore alle politiche sociali "è un provvedimento che rientra nella logica di dare stabilità e certezze all'Esecutivo comunale, rilanciandone al contempo l'azione amministrativa". Lo afferma in una nota il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz. "Nel campo delle politiche sociali - prosegue - vogliamo dare risposte nell'immediato alle famiglie dei 'grattacieli' che attendono il trasferimento nel nuovo complesso del Contratto di quartiere Cogne, e lavorare di concerto con la Regione per arrivare all'accreditamento degli asili nido".

"Più in generale, puntiamo, tra i diversi obiettivi, - aggiunge il primo cittadino di Aosta - a rilanciare la riqualificazione di Aosta attraverso i progetti finanziati dal "Bando periferie", a incrementare la sicurezza dei cittadini tramite la revisione degli impianti di illuminazione pubblica e l'ultimazione della rete della videosorveglianza, e a completare il progetto di valorizzazione delle piazze cittadine e del centro storico con gli interventi in piazza Giovanni XXIII e piazza Arco d'Augusto, senza dimenticare l'investimento a medio-lungo termine per il futuro della città rappresentato dalla redazione del Piano strategico".