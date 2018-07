Cognetta, Giunta non ha ancora dati su bilancio Casinò

"Ad oggi non è ancora arrivata la documentazione relativa al bilancio 2017 del casinò. La giunta, che deve votare se erogare o meno i 6 milioni (cioè l'ultima tranche di finanziamento prevista dal piano di ristrutturazione), non ha i dati per prendere tale decisione".

Lo scrive su facebook il consigliere regionale di Mouv, Roberto Cognetta. "Preferisco, per ora, - aggiunge - non commentare la gestione dell'au Di Matteo".