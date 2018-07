Forza Italia, Massimo Lattanzi si dimette

Massimo Lattanzi si dimette da coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta. La decisione è stata formalizzata oggi in una lettera inviata al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Ho inviato al presidente le mie dimissioni,- spiega Lattanzi all'ANSA - ho ringraziato per le opportunità di questi anni, ma sinceramente sia per motivi personali che soprattutto professionali solo immaginare di dover partecipare a settembre al doveroso rilancio del partito diventa un'impresa per me titanica: lavoro tra Torino e Milano quindi professionalmente faccio davvero fatica, quindi non me la sono più sentita di mantenere questo impegno".