Tariffe autostradali, Tar incarica perito su rincari Rav

Sarà un perito nominato dal Tar della Valle d'Aosta ad accertare la correttezza, ed eventualmente a ricalcolare al rialzo, l'incremento tariffario chiesto dalla Rav, che gestisce il tratto di autostrada A5 Aosta-Monte Bianco. Oltre all'adeguamento del 52,59% rispetto al 2017, disposto dal primo gennaio 2018 con un decreto interministeriale, la società chiede infatti un ulteriore 28,43% (era dell'81,12% l'istanza complessiva, che tiene conto anche degli aumenti attesi dal 2014). Si sono costituiti in giudizio il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministero dell'Economia e delle finanze. "Al fine di pervenire ad una decisione definitiva" è stato nominato come consulente tecnico d'ufficio il "direttore del dipartimento di Economia dell'università Ettore Bocconi o altro professore ordinario da lui specificamente delegato". L'incarico sarà affidato il 12 settembre. Le parti potranno nominare propri consulenti e il termine per il deposito della relazione del tecnico è fissato al 30 gennaio 2019.