Skywake e skymoon su Monte Bianco

Una colazione 'skywake' o un Silent Concert al chiaro di luna su una terrazza panoramica a 3.500 metri, al cospetto del Monte Bianco. Sono due delle proposte estive della Skyway del Monte Bianco, l'avveniristica funivia che da Courmayeur sale a Punta Helbronner.

Da domenica 22 luglio al 26 agosto ogni giorno, incluso nel biglietto, viene offerta una prima colazione tra le 8.30 e le 9.30.

Dal 28 luglio al 26 agosto inoltre iniziano le degustazioni verticali: tutti i giorni, dalle 11.30 alle 16.30, Skyway apre le porte della Cave Mont Blanc - una delle cantine più alte d'Europa - per degustare i formaggi più pregiati della Valle d'Aosta e scoprire gli abbinamenti che esaltano al meglio i vini alpini invecchiati ad alta quota. Il 28 luglio e il 25 agosto infine va in scena Skymoon: la funivia rimane aperta per la prima volta per due serate straordinarie per brindare al tramonto dei 4.000 metri e vivere il Silent Concert più alto del mondo.