Libri,da Eolie ad Alpi ricette e ricordi

Molto più di un ricettario: un diario che parla di infanzia e di sapori. E' il libro 'Dalle Eolie alle Alpi. Un viaggio fra ricordi e sapori', scritto da Simona Campo, insegnante, comunicatrice e social blogger aostana con origini nell'arcipelago siciliano.

Nel volume, corredato dalle foto di Francesca Alti, un piatto dopo l'altro il mare delle Eolie incontra le Alpi della Valle d'Aosta passando per l'Emilia. La ricchezza gastronomica italiana si intreccia con la vita di una famiglia "multietnica".

Il lettore è accompagnato nella cucina dell'autrice alla scoperta di un microcosmo gastronomico fatto di gesti sapienti e di conoscenze culinarie tramandate da una generazione all'altra.

Per le Edizioni End di Gignod (Aosta) si tratta del secondo libro, dopo il fortunato 'Non solo vegan' di Monica Demontis, dedicato alla valorizzazione del savoir faire culinario di valdostane che nutrono per la cucina un interesse non di tipo professionale.