Artigianato ad Aosta con mostra concorso

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Sono 238 gli artigiani che espongono fino al 29 luglio alla Mostra concorso dell'artigianato tipico di tradizione, inaugurata oggi in piazza Chanoux, ad Aosta.

Quella di quest'anno è la 65/a edizione ed è dedicata all'artista valdostano Franco Balan, scomparso cinque anni fa, di cui sono esposti 24 manifesti realizzati per la Foire d'Eté.

Sono esposti oggetti di intaglio, scultura, tornitura, oggetti agricoli, lavorazioni in ceramica, rame, vetro, oro e argento.

In concomitanza con la mostra (aperta dalle 10 alle 22.30) è previsto un programma di eventi collaterali con intrattenimenti musicali e dimostrazioni degli artigiani. La Mostra concorso anticipa la Foire d'Eté del 4 agosto alla quale sono attesi 600 espositori che allestiranno i loro banchi nelle vie del centro di Aosta.