A Courmayeur la magia di Cirko Vertigo

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Il Cirque Royal di Cirko Vertigo va in scena a Courmayeur. Uno spettacolo in cui il connubio fra poesia e gesto atletico viene sublimato dalla bravura dei ginnasti che, attraverso evoluzioni, corda tesa e tessuti elastici, non smettono di meravigliare e stupire il pubblico italiano ed europeo.

Giovedì 2 agosto l'appuntamento è dalle 15 alle 17 al Parco Bollino, che diventa lo sfondo ideale per avvicinare i più piccoli al magico mondo delle arti circensi. Nel polmone verde di Courmayeur saranno presenti gli atleti e i bambini potranno cimentarsi con le evoluzioni più semplici o mettersi alla prova con i numeri di giocoleria. Venerdì 3 e sabato 4 agosto, alle 21, spazio allo spettacolo vero e proprio nel Courmayeur Mountain Sport Center (biglietti all'infopoint), con la regia di Luisella Tamietto e la partecipazione dei maestri e dei giovani artisti di Cirko Vertigo. Il cast della compagnia è giovanissimo e internazionale, proveniente da Grecia, Francia, Albania, Colombia e Italia.