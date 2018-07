Torna ad Aosta Jardin Alpin

Torna Jardin Alpin, il giardino alpino allestito in piazza Narbonne nel cuore di Aosta da sabato 28 luglio al 2 settembre. "Crediamo sia importante fare apprezzare il territorio nel quale viviamo così come le diverse attività dell'uomo a sua difesa, salvaguardia e valorizzazione", ha sottolineato l'assessore all'agricoltura, Elso Gerandin nel presentare l'iniziativa. Per il dirigente del dipartimento Flora e Fauna Paolo Oreiller ''i turisti, e non solo, potranno ammirare uno scorcio delle nostre Alpi in città''. Uno spazio è stato studiato per i bambini e per le famiglie ''con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli le emozioni che la natura offre in Valle d'Aosta'' ha puntualizzato Gerandin.

I visitatori potranno andare alla scoperta del bosco, degli attrezzi agricoli, della fauna alpina ma anche di alcuni animali da cortile, delle piante officinali, dell'orto rivisitato, del giardino roccioso, delle colture foraggere e dell'attività dell'uomo nella ruralità.