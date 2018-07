Lanièce, far presto su seggio europee

Sulla richiesta di un circoscrizione elettorale in Valle d'Aosta per le europee occorre "un'azione rapida". Lo spiega oggi il senatore Albert Lanièce dopo l'audizione in prima commissione del Consiglio Valle.



Replicando alle critiche del presidente della Regione Nicoletta Spelgatti per la presentazione di un disegno di legge sull'argomento, il parlamentare spiega: "L'ho presentato subito per avere più chance di discussione prima nella commissione competente e poi in parlamento, visto che la tempistica non è molto favorevole se calcoliamo che le elezioni sono a maggio prossimo e che dall'inizio di ottobre le commissioni lavorano solo per la legge di bilancio".



"Il Consiglio regionale - aggiunge Lanièce - ha tutta la libertà di appoggiare o meno questo disegno di legge o presentarne un altro". "Se c'è tutta questa attenzione sul mio lavoro - prosegue - io sono assolutamente a disposizione a collaborare, ma mi sembra un po' strano criticare l'opera di un parlamentare soprattutto in questo caso".