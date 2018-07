In Vda al via bando voucher Impresa 4.0

(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - Fino al prossimo 10 settembre le micro, piccole e medie imprese valdostane potranno presentare la domanda per accedere al secondo bando per l'erogazione di Voucher Impresa 4.0 della Chambre Valdôtaine. L'iniziativa - spiega in una nota la Camera di commercio valdostana - prevede un impegno di 42 mila euro e offre la possibilità alle imprese del territorio di accedere a voucher unitari, erogati in regime di de minimis, per un valore massimo di 3.500 euro (nel limite dell'80% della spesa complessiva) da destinarsi a servizi di consulenza e attività di formazione su tecnologie Industria 4.0 e tecnologie complementari che l'impresa realizza individualmente rivolgendosi ad uno o più fornitori qualificati.

Oltre all'aumento del valore del voucher, il nuovo bando presenta un ampliamento delle tecnologie sulle quali è possibile acquisire servizi di consulenza e formazione e delle tipologie di fornitori.