Truffe anziani, torinese condannato a 30 mesi

Accusato di aver truffato un anziano, Vincenzo Mulé, di 51 anni, residente nel torinese, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione e a 1.000 euro di multa dal giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore (pm Eugenia Menichetti).

In base alle indagini, fingendosi un dipendente dell'Inail, aveva promesso a un settantenne invalido residente in bassa Valle una rivalutazione della pensione chiedendo in cambio un compenso. Si era fatto consegnare una prima rata da 400 euro ed tornato per riscuoterne altri 1.000 ma ad attenderlo, nel maggio 2017, aveva trovato i carabinieri. Era quindi scattato l'arresto in flagranza di reato. Era stata la figlia della vittima, informata dal padre, che dopo essersi insospettita, aveva avvertito i militari della stazione di Donnas-Pont Saint Martin.