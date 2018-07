Presentato ddl su intesa per statuto

Un disegno di legge costituzionale per introdurre nello statuto speciale della Valle d'Aosta il principio dell'intesa tra stato e Regione in caso di modifica è stato presentato in Senato da Albert Lanièce, vicepresidente del Gruppo per le Autonomie. "Uno dei motivi per cui si sono arenati diversi tentativi di revisione dello Statuto è che nel processo di modifica Stato e Regione non hanno pari dignità", ha spiegato il parlamentare valdostano. "Il principio dell'intesa - ha aggiunto - sarebbe un'ulteriore garanzia per la nostra autonomia, soprattutto uno strumento per rendere il nostro Statuto sempre al passo coi tempi".