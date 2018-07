Osapp,carcere Brissogne sfascio gestione

Uno "sfascio gestionale" della casa circondariale di Brissogne: è quanto denuncia in una nota Carmelo Passafiume, vice segretario Piemonte Valle d'Aosta del sindacato Osapp, citando una "serie di gravi accadimenti"; tra questi il "caso legionella ove l'ennesimo direttore in missione ha gestito l'emergenza in maniera quantomeno discutibile". Il sindacato evidenzia anche di fronte alla "gravità di infrazioni disciplinari e non, commesse dai detenuti, si contini a comminare sanzioni blande". "L'aggressione di cui si è reso protagonista un detenuto ai danni di un agente, - spiega Passafiume - prevede, a norma di legge, che lo stesso possa permanere in isolamento in attesa di giudizio disciplinare. Si è preferito spostare il collega, forse per non irritare il detenuto". Secondo l'Osapp "da questa situazione sconfortante non possiamo che chiedere aiuto alla politica regionale soprattutto a chi ha sempre dimostrato sensibilità verso i problemi della Polizia Penitenziaria".