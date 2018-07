Francesco Di Vito espone ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 18 LUG - Primario ospedaliero in pensione e scultore per passione Francesco Di Vito raccoglie ora i frutti di una vocazione artistica nata in età matura con la mostra 'Galletti, galline e altri pezzi di legno', allestita dal 19 al 25 luglio, nella Saletta d'arte di via Xavier de Maistre, ad Aosta. Espositore da diversi anni alla Fiera di Sant'Orso e vincitore del premio Balan 2018 presenta una propria sezione retrospettiva. Il percorso propone anche un banco allestito come quelli presenti nella Fiera di Sant'Orso, per ricordare i binomi artigianato-Foire e quello tra Franco Balan e la Millenaria e un banco da lavoro per far vedere come da un pezzo di legno possa nascere un'opera artistica.