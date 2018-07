Aggravi, interlocutori attenti Confindustria

Il Governo regionale vuole essere un "interlocutore attento" di Confindustria Valle d'Aosta per favorire "lo sviluppo della Valle d'Aosta". Lo ha evidenziato in una nota l'assessore regionale alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi, all'indomani della nomina del nuovo presidente dell'associazione degli industriali valdostani Giancarlo Giachino. Ai nuovi vertici di Confindustria anche la presidente della Regione Nicoletta Spelgatti ha inviato un messaggio di felicitazioni assicurando il suo "impegno per una fattiva e costruttiva collaborazione".

Secondo Aggravi "la richiesta di 'concretezza, flessibilità e capacità di reazione' rivolta dal Presidente Giachino al Governo regionale trova in noi interlocutori attenti, pronti a mettere in campo, in sinergia con i diversi soggetti del mondo economico e produttivo, quale Confindustria, le misure più adeguate a favorire lo sviluppo della Valle d'Aosta".