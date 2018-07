Osapp, detenuto tenta strangolare agente

Un detenuto quarantunenne di nazionalità italiana "ha afferrato per il collo l'agente di polizia penitenziaria che svolgeva servizio nella sezione a custodia detentiva aperta strattonandolo violentemente". Lo denuncia l'Osapp in una nota. I fatti nella tarda mattinata di lunedì 16 luglio. "Per fortuna - prosegue il sindacato di polizia penitenziaria - l'agente è riuscito a sottrarsi dalla presa e ad evitare il peggio. Lo stesso poliziotto è stato curato all'interno dell'infermeria del carcere".

"La situazione del carcere di Aosta, da cinque anni senza direttore, dovrebbe essere nota al dipartimento dell'amministrazione ed al provveditorato regionale, ma - dichiara il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - visti i provvedimenti con cui è stata affrontata, con un turn over dei direttori da rendere impossibile una gestione affidabile di una struttura così complessa, evidentemente non è così".