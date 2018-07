Nuovo Prg La Thuile, ampliato domaine skiable

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha licenziato la variante generale sostanziale al Piano regolatore (Prg) del Comune di La Thuile, su proposta dell'assessorato alle opere pubbliche. Approvata dal Consiglio comunale, tale variante adegua il piano regolatore alle norme stabilite dalla legge regionale urbanistica e al Piano territoriale paesistico. Inoltre garantisce "la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio paesaggistico ambientale" e favorisce "uno sviluppo economico integrato, considerando l'insieme di tutte le attività economiche potenzialmente valorizzabili sul territorio con particolare attenzione al settore turistico". A tale scopo è stato ampliato il domaine skiable in continuità con l'ampliamento dell'area sciabile francese.

E' stata rivista la zonizzazione del territorio tenendo in considerazione le limitazioni derivanti dal rischio idrogeologico e operando per realizzare un miglioramento della dotazione di infrastrutture e di servizi.