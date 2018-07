Manu Delago porta musica in alta quota

Una spedizione alpina con 8 musicisti che, utilizzando caschi, ramponi e moschettoni, acqua, sassi e tronchi come strumenti, suonano seduti sul greto di un fiume o sulle rive di un lago, aggrappati nella cavità di una roccia, a cavallo di una vetta, in cordata lungo la parete, sul ghiacciaio a zero gradi. Un'avventura raccontata in 'Parasol Peak', il film del compositore austriaco Manu Delago che sarà presentato in anteprima mondiale al Cervino CineMountain sabato 11 agosto.



"Un progetto realizzato interamente in acustica, un album e un film realizzati nel profondo rispetto degli elementi e dello scenario, sempre diverso, alle prese con le difficoltà dovute alla temperatura e alla fatica. Musica e natura si fondono nella suggestione di un unico suono, un unico ambiente che trasmette tutta la sua potenza e la sua armonia" si legge nella presentazione. Manu Delago è considerato il pioniere dell'hang, strumento a percussione. Ha collaborato con Bjork ed è stato solista della London Symphony Orchestra.